ФСБ задержала одного из руководителей челябинской колонии за получение взяток

В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали одного из руководителей исправительной колонии за получение взяток при исполнении госконтрактов на пошив форменной одежды для силовых структур. Полковнику внутренней службы суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, взяткодатель заключен под стражу, сообщает пресс-службу УФСБ России по региону.

Высокопоставленный сотрудник ФСИН был задержан с поличным при получении взятки. «Установлено, что в 2023 году должностное лицо, получило взятку от представителя коммерческих структур в виде денег на общую сумму не менее 330 тыс. руб. при исполнении государственных контрактов на пошив форменной одежды для МВД, ФСВНГ и МЧС России. Средства полагались за общее покровительство организаций и пошив в установленный срок изделий за счет привлечения сверхурочно к работам заключенных»,— сообщает УФСБ.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило в отношении одного из руководителей колонии и второго фигуранта уголовные дела по ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (получение и дача взяток). По данным пресс-службы ведомства, взятку в сумме 330 тыс. руб. начальник центра исправительной колонии, расположенной в Челябинске, получил через посредника. Кроме того, по данным СК, днем 11 июня представитель коммерческой организации передал лично должностному лицу взятку в размере не менее 130 тыс. руб. за ускорение процедур исполнения контрактов и снижение стоимости выполненных работ по пошиву изделий по договору подряда.

По данным «Ъ», подозреваемым в даче взятки высокопоставленному сотруднику ГУФСИН по Челябинской области является генеральный директор ООО «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов. Он является обвиняемым по уголовному делу о мошенническом хищении средств при исполнении государственного оборонного заказа на закупку вещевого имущества для нужд Росгвардии.

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