В Сочи зарегистрировали 495 ДТП с участием водителей со стажем менее двух лет

В Сочи за первую половину 2024 года произошло 495 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, чей стаж вождения не превышает двух лет. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Сочи.

В результате ДТП погиб один человек, а 43 получили различные травмы. Госавтоинспекция Сочи провела анализ аварийности среди начинающих водителей и выявила ключевые причины этих происшествий: неправильный выбор дистанции, несоблюдение бокового интервала, нарушение очередности проезда и ошибки при движении задним ходом.

Госавтоинспекция отмечает, что получение водительского удостоверения — это начало пути, и для уверенного и безопасного вождения необходима практика. Водителям-новичкам рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, придерживаться скоростного режима, не отвлекаться за рулем, в частности, не пользоваться телефоном.

Мария Удовик

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