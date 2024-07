Эра средних годов

В Мадриде прошел шестой международный музыкальный фестиваль Mad Cool. В нем приняли участие Дуа Липа, Garbage, The Smashing Pumpkins, Sum 41 и другие музыканты. Игорь Гаврилов наблюдал за тем, как звезды гранжа и поп-панка неожиданно стали главными героями и события, и фестивальной индустрии в целом.

Фото: Javier Bragado / Mad Cool Музыканты Pearl Jam возглавили на фестивале парад гранж-музыки, доказав, что за ней не только прошлое

Фото: Javier Bragado / Mad Cool

Несколько лет подряд деятели фестивальной индустрии говорят о том, что найти хедлайнеров для событий под открытым небом становится все сложнее. Старшее поколение звезд бодрится, но все же постепенно уходит, а героев сегодняшнего дня заманить в программу все сложнее, они прекрасно научились самостоятельно зарабатывать свои миллионы, а то и миллиарды, как в случае с Тейлор Свифт.

На помощь приходят ветераны 1990-х и еще вполне боеспособные звезды поп-панка 2000-х. На прошедшем в Мадриде фестивале Mad Cool основной сюжет закрутился вокруг классиков альтернативной музыки 1990-х и в первую очередь — группы Pearl Jam, триумфально обкатывающей новый альбом «Dark Matter» на крупнейших площадках Европы. Pearl Jam считаются одним из лучших концертных составов мира, и этот статус они в Мадриде подтвердили.

На фестивале выступил гитарист Том Морелло, игравший в составе Rage Against The Machine и Audioslave. Он исполнил программу, состоявшую из их лучших песен и композиций из сольных альбомов.

Во время исполнения песни Rage Against The Machine «Killing In The Name» к Тому Морелло присоединился его 13-летний сын Роман, тоже с гитарой. На юноше была футболка сборной Испании с номером 19 и именем Ламин Ямаль. Песня предсказуемо оказалась чуть ли не кульминацией фестиваля.

Для исполнения песни «Gossip», которую Том Морелло записал когда-то с группой Maneskin, на сцену вышел гитарист последней Томас Раджи. В этом году итальянцы, выигравшие когда-то фестиваль в Сан-Ремо и «Евровидение», впервые ездят по европейским фестивалям в качестве хедлайнеров. Возможно, это первый случай после Scorpions, когда артисты, для которых английский язык не является родным, вызывают больше интереса у публики во всем мире, чем очевидные флагманы англосаксонского рока.

Maneskin сегодня — не европейские фрики, а группа из первого эшелона рок-сцены.

На Mad Cool они привезли рок-н-ролл в его классическом варианте — гитара, бас, барабаны и голос. Их выступление по силе и по количеству зрителей у сцены можно было сравнить только с The Killers: выступление лас-вегасской группы закрывало фестиваль. И Maneskin, и The Killers пригласили на сцену своих поклонников. The Killers по традиции уступили «человеку из толпы» партию барабанов в песне «For Reasons Unknown». А Maneskin во время песни «Kool Kids» позвали на сцену столько зрителей, сколько там могло поместиться.

Еще одной сенсацией фестиваля обещали стать Bring Me The Horizon. Это английский квартет, играющий постхардкор, и благодаря новому альбому «Post Human: NeX Gen» он сейчас является рок-группой с самым большим числом стримов на цифровых площадках. У Bring Me The Horizon огромная фанбаза, поклонники слетелись в Мадрид со всего света, но группа опоздала на полчаса и, не дав никаких объяснений, сыграла сокращенную программу, что серьезно обидело слушателей.

Подвела и восходящая звезда из ЮАР Тайла, свежеиспеченный лауреат Grammy. 22-летняя певица активно продвигает зажигательный стиль амапиано, вирусно танцует в TikTok и декларирует новую эру в истории африканской музыки, заявляя саму себя в качестве ее лица. Но этим лицом фестивальной публике пришлось восхищаться заочно — в ночь перед последним днем Mad Cool на сетевых ресурсах фестиваля было объявлено, что Тайлы не будет.

Но показательны все же не эти накладки, а нарисовавшийся магистральный сюжет. Том Морелло и Pearl Jam возглавили на Mad Cool парад лучших групп своей собственной эпохи. Из мглы 1990-х выплыла блестящая гранж-группа The Breeders, а также стадионные титаны Garbage и The Smashing Pumpkins. О первых уроках езды на скейтборде напомнили канадцы Аврил Лавинь и Sum 41 (последние совершают прощальное турне). Nothing But Thieves и Bring Me The Horizon также несут в своей музыке ген гранжа.

На фоне жалоб прочих организаторов фестивалей Mad Cool показал, как герои девяностых всех спасают и вдохновляют — и как естественно это у них получается.

Впрочем, сам фестиваль далеко ушел от ассоциирующегося с open air понятия «природа». Территория индустриального квартала на юге испанской столицы целиком застлана искусственным зеленым покрытием, здесь нет ни водоемов, ни растительности. В дождь здесь невозможна грязь, а в засуху — пыль. Нет и палаточного городка. И непонятно, хорошо это — или музыкальному фестивалю, продолжающему традиции всевозможных «Вудстоков» и «Гластонбери», что-то природное все-таки к лицу.