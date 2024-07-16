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Водитель и пассажир погибли в тяжелом ДТП на трассе «Скандинавия»

Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом у поселка Огоньки в Ленинградской области. Авария произошла около 6 утра 16 июля на 67-м км трассы «Скандинавия» в направлении Выборга.

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном управлении МВД, было установлено, что 29-летний мужчина, управляя автомобилем «Нива», по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП погиб водитель и его пассажир — мужчина 30 лет. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал о тяжело пострадавшей шестилетней девочке в ДТП на трассе А-11 в Ленобласти.

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