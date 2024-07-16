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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор предложил увеличить штрафы за неуведомление о начале бизнеса

Роспотребнадзор предложил увеличить штрафы за неуведомление о начале предпринимательской деятельности. Поправки в законодательство отправлены на рассмотрение в правительство.

«Анализ правоприменительной практики показал, что хозяйствующие субъекты, нарушения на объектах которых послужили причиной заболевания (отравления), не сообщали о начале своей предпринимательской деятельности»,— сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.

Ранее газета «Известия», ссылаясь на источники в Роспотребнадзоре, сообщала, что такие поправки особенно актуальны в связи с крупнейшей за 25 лет вспышкой ботулизма в России. Всего от ботулизма пострадали 417 человек в 11 регионах страны. Двое из них — в Костромской и Нижегородской областях — скончались.

По данным газеты, штрафы за неуведомление о начале предпринимательской деятельности могут повысить почти в два раза. Для должностных лиц — до 7–12 тыс. руб., а для организаций — до 24–48 тыс. руб. По мнению авторов законопроекта, нынешние размеры штрафов не стимулируют предпринимателей к ответственному ведению бизнеса.

Подробности — в материале «Ъ» «Ботулизм вызвал обильные аресты».

Ольга Семеновых

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