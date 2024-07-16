Иномарка и машина скорой помощи столкнулись в Сочи

Вечером накануне, 15 июля, в Сочи произошла авария с участием машины скорой помощи. Спецтранспорт столкнулся с иномаркой в районе перекрестка улиц Донская и Пасечная. Информация об этом появилась в соцсетях.

В пресс-службе Госавтоинспекции «Ъ-Сочи» рассказали, что около 18:30 водитель автомобиля «БМВ» не уступил дорогу машине скорой, которая ехала с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом. Автомобиль «скорой» ехал по полосе для встречного движения, уточнили в ведомстве.

О пострадавших не сообщается. Неизвестно, были ли в машине скорой помощи пациенты.

Ранее сообщалось об аварии с несколькими пострадавшими на трассе между Джубгой и Сочи. Три ребенка получили травмы в ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля.

Вячеслав Рыжков

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