Экс-начальника подразделения ЮУЖД отправили в колонию за взятки

Советский районный суд вынес обвинительный приговор экс-начальнику Челябинского центра организации работы железнодорожных станций (подразделение ЮУЖД) Дмитрию Фриду за получение взяток и растрату имущества РЖД. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима и штрафа в размере 3 млн руб. Также осужденному в течение четырех лет после освобождения будет запрещено занимать руководящие посты в сфере логистики железнодорожного транспорта, сообщили в пресс-службе суда.

Дмитрий Фрид был задержан 29 мая 2020 года, частично признал вину. Суд установил, что он с 2018 по 2020 год систематически получал взятки от представителей коммерческих организаций. Так, ему заплатили 80 тыс. руб. за утверждение технического обоснования формирования контейнерных поездов длиной более 57 вагонов на путях общего пользования станции «Кыштым». В этот же период он получил 505 млн руб. за приоритетное обслуживание вагонов одной из транспортных компаний. Установлены факты передачи ему 60 тыс. и 40 тыс. рублей взамен на согласование инструкций о порядке обслуживания и организации движения грузовых составов.

Кроме того, Дмитрий Фрид похитил 415 пачек офисной бумаги и продал их. Ущерб РЖД от этих действий оценили в 64 тыс. руб.

После исследования всех материалов дела Советский районный суд признал Дмитрия Фрида виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере) и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере).

Исковые требования ОАО «РЖД» удовлетворены. В счет причинения материального ущерба с Дмитрия Фрида с учетом частичного добровольного возмещения ущерба соучастником взыскано 24,2 тыс. руб.