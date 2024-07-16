ФАС за полгода оштрафовала газораспределительные организации на 174 млн рублей

По итогам первого полугодия Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила в работе газораспределительных организаций 488 нарушений. Из них 390 — в сфере обеспечения бесплатной догазификации граждан до земельного участка. За что компании были оштрафованы на 134,9 млн руб.

Кроме того, в рамках мониторинга по стандартному техприсоединению к газу территориальные органы ФАС зафиксировали 98 нарушений и оштрафовали организации еще на 39,1 млн руб., говорится в пресс-релизе ФАС (есть у «Ъ»).

С 1 марта 2023 года программа догазификации домовладений россиян стала бессрочной. В прошлом году ФАС выявила 1017 нарушений у газораспределительных организаций и оштрафовала их на сумму 356,9 млн руб.

Как сообщал «Ъ», холодный май способствовал росту добычи газа в РФ в этом месяце на 9,6%, до 55 млрд куб. м. Всего за январь—май производство увеличилось на 8%, до 308 млрд куб. м. Основной рост обеспечила добыча «Газпрома», который мог нарастить производство в мае на 15,6% год к году и на 11,6% в январе—мае, до 200,6 млрд куб. м.

Подробности — в материале «Ъ» «Май-добытчик».

Лаура Кеффер