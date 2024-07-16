Теннис
Результат
Рейтинг АТР
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570 очков. 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130. 4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7015. 5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525. 6 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 4185. 7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105. 8 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4070. 9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4030. 10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3770. 11 (12). Тейлор Фриц (США) — 3705. 12 (11). Стефанос Циципас (Греция) — 3615. 13 (13). Томми Пол — 3410. 14 (14). Бен Шелтон (все — США) — 2750. 15 (16). Юго Эмбер (Франция) — 2490. 16 (25). Лоренцо Музетти (Италия) — 2330. 17 (15). Хольгер Руне (Дания) — 2210. 18 (17). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2075. 19 (18). Себастьян Баэс (Аргентина) — 2020. 20 (19). Алехандро Табило (Чили) —1918. 21 (22). Карен Хачанов — 1830… 60 (53). Павел Котов — 821…67 (44). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 785.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 11 285 очков. 2 (2). Кори Гауфф (США) — 8173. 3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7061. 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6376. 5 (7). Джасмин Паолини (Италия) — 5518. 6 (5). Джессика Пегула (США) — 4665. 7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4055. 8 (9). Мария Саккари (Греция) — 3925. 9 (11). Даниэль Коллинз (США) — 3702. 10 (32). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573. 11 (14). Елена Остапенко (Латвия) — 3418. 12 (12). Дарья Касаткина — 3283. 13 (15). Людмила Самсонова (обе — Россия)— 2950. 14 (13). Мэдисон Кис (обе — США) — 2878. 15 (17). Эмма Наварро (Испания) — 2729. 16 (10). Унс Джабир (Тунис) — 2631. 17 (18). Анна Калинская (Россия) — 2550. 18 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2473. 19 (19). Марта Костюк (Украина) — 2240. 20 (16). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2159… 27 (22). Екатерина Александрова — 1813. 28 (30). Диана Шнайдер — 1795…31 (23). Мирра Андреева — 1748. 32 (28). Анастасия Павлюченкова — 1717… 39 (38). Вероника Кудерметова — 1428… 41 (41). Анастасия Потапова — 1295... 74 (60). Анна Блинкова — 910… 75 (77). Элина Аванесян — 905… 92 (101) Эрика Андреева — (все — Россия) — 804.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.