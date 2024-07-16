Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Китайцы попали под усиленный контроль

Китайские пловцы попали в группу усиленного контроля со стороны Международного агентства допинг-тестирования (ITA) и сдадут дополнительные допинг-тесты до начала Олимпиады в Париже из-за дела о положительных пробах в 2021 году, сообщается на официальном сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, но несмотря на это, китайских атлетов допустили к Олимпиаде в Токио. 11 пловцов, замешанных в допинговом скандале, вошли в сборную Китая на Игры-2024. Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что не наказало китайских спортсменов, так как не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов. В начале июля в США начали федеральное расследование по делу о положительных допинг-пробах.

«ITA приложит все усилия, чтобы все такие тесты китайских спортсменов проводились не Китайским антидопинговым агентством и анализировались лабораториями за пределами Китая»,— говорится в сообщении. Также World Aquatics заявила, что опубликует результаты своего тестирования до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, чтобы обеспечить полную прозрачность. «РИА Новости»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...