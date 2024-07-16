Китайцы попали под усиленный контроль

Китайские пловцы попали в группу усиленного контроля со стороны Международного агентства допинг-тестирования (ITA) и сдадут дополнительные допинг-тесты до начала Олимпиады в Париже из-за дела о положительных пробах в 2021 году, сообщается на официальном сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, но несмотря на это, китайских атлетов допустили к Олимпиаде в Токио. 11 пловцов, замешанных в допинговом скандале, вошли в сборную Китая на Игры-2024. Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что не наказало китайских спортсменов, так как не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов. В начале июля в США начали федеральное расследование по делу о положительных допинг-пробах.

«ITA приложит все усилия, чтобы все такие тесты китайских спортсменов проводились не Китайским антидопинговым агентством и анализировались лабораториями за пределами Китая»,— говорится в сообщении. Также World Aquatics заявила, что опубликует результаты своего тестирования до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, чтобы обеспечить полную прозрачность. «РИА Новости»