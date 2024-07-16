Евгений Кузнецов вернется в Россию

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталс», двукратный чемпион мира по хоккею Евгений Кузнецов подпишет многолетний контракт со СКА, сообщает Championat.com. По данным источника, контракт 32-летнего форварда с петербургским клубом будет рассчитан на четыре сезона.

Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину Харрикейнс». Его контракт рассчитан до конца следующего сезона с зарплатой в $7,8 млн в год.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея, выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Трактор» с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в НХЛ, став игроком «Вашингтона». Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 (33+40) очка в плей-офф.

Форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году, также он взял золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.

В августе 2019 года Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на четыре года, после того как его допинг-проба дала положительный результат на кокаин. В феврале 2024 года он был включен в программу помощи игрокам НХЛ, которая оказывает поддержку хоккеистам, испытывающим, в частности, психологические трудности, проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми. «РИА Новости»