Учредителя сети детсадов «Егоза» приговорили к 3,5 года лишения свободы условно

Директора и учредителя сети детсадов «Егоза» Наталью Реснянскую признали виновной по трем статьям и приговорили к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, сообщает издание «Реальное время». Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Минобрнауки республики к Реснянской в размере 1 млн 65 тыс. руб.

Наталье Реснянской вменяли в вину злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2019 году экс-директор фиктивно продала квартиры в ЖК «Магеллан», которые принадлежали «Егозе», когда узнала, что АО «Сувар-Казань» планирует ее обанкротить. Продажа квартир позволила вывести деньги из конкурсной массы. Также, считает обвинение, Реснянская в 2017–2018 годах подавала в Минобрнауки списки, в которых детей числилось больше, чем было по факту. Это позволило получить больше субсидий (1,1 млн руб.).

Обвиняемая и ее адвокат Ильгам Шарапов, в свою очередь, настаивали, что состава преступления в этом деле нет, а следствием неверно трактуются нормы законодательства о банкротстве по первым эпизодам дела и не принимаются во внимание решения арбитражных судов, в которых уже установили, что на момент продажи квартир признаков банкротства у ее организации не было, как и долга перед компанией «Сувар-Казань». Компания взамен неуплаченной задолженности получила здание детсада в ЖК «Лесной городок». Само дело о банкротстве ЧОУ «Егоза» прекращено еще в 2023 году в связи с погашением требований кредиторов на 52 млн руб.

В последнем слове Наталья Реснянская заявила, что уголовное дело воспринимает как способ давления на нее в арбитражных спорах, а сами споры и наращивание долгов всеми возможными способами сравнивает с рейдерством. Сторона защиты считает, что конечная цель банкротства организации — продажа восьми квартир в ЖК «Магеллан», объединенных в единое пространство, в котором ранее работал еще один детский садик «Егозы». В ходе конкурсного производства это имущество выставлялось на торги одним лотом по цене в 50–60 млн руб., хотя по результатам последней экспертизы итоговая стоимость составила 118 млн руб.

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»

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