Акции Trump Media подскочили в цене на 35%

После открытия биржевых торгов в США акции компании Trump Media, которая управляет соцсетью Truth Social, подорожали на 35%. Ранее на внебиржевых торгах рост котировок Trump Media доходил до 70%. Так инвесторы отреагировали на покушение на Дональда Трампа, когда тот получил легкое ранение.

На 10% выросли акции еще одной компании, связанной с господином Трампом,— консервативной видеоплатформы Rumble. Кроме того, на некоторых букмекерских сайтах резко выросли ставки на то, что Дональд Трамп победит на предстоящих президентских выборах в США.

Эксперты пытаются понять, насколько долговременным будет эффект, который оказало на популярность господина Трампа неудавшееся покушение. «Это событие (покушение.— ''Ъ'') имеет огромное значение с политической точки зрения. Но пока непонятно, какое влияние оно окажет на выбор людей»,— цитирует Yahoo Finance основателя консалтинговой компании Pangaea Терри Хейнса.

По мнению господина Хейнса, покушение однозначно окажет влияние на атмосферу вокруг выборов в краткосрочном периоде, однако он не уверен, что эффект продлится долго. «Безусловно, это стало ужасным происшествием. Но это не обязательно означает, что избиратели предпочтут отдать свой голос под влиянием именно этого события»,— полагает аналитик.

Подробнее о покушении на Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Вот в ухо прилетело, и ага».

Евгений Хвостик