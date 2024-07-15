За соблюдением пожарной безопасности в Сочи следят 104 мониторинговые группы

В Сочи летом усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. В городе работают 104 мониторинговые группы, в том числе пять мобильных профилактических групп, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

«С 1 мая по 1 ноября на курорте и ФТ "Сириус" введен особый противопожарный режим. Сотрудники государственного пожарного надзора на регулярной основе проводят рейды по доведению до населения правил противопожарной безопасности»,— отметили в мэрии.

Проверяющие составили 26 административных протоколов по факту сжигания мусора на открытой территории и 395 административных протоколов по вопросу содержания территорий. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что в Сочи и на территории Сириуса прогнозируют сильную жару. Температура воздуха поднялась до +37 градусов. Горожанам и туристам рекомендовали соблюдать меры пожарной безопасности и беречь себя от жары.

Вячеслав Рыжков

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