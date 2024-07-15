Сильную жару прогнозируют в Сочи и Сириусе

В течение суток 15 июля в Сочи и Сириусе прогнозируют сильную жару. В предгорной зоне Сочи и на территории Сириуса, как ожидается, воздух прогреется до +37 градусов, предупредили в пресс-службе администрации Сочи.

«Жителям и гостям Сочи при выходе на улицу рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, по возможности ограничить пребывание на открытом солнце. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендовано воздержаться от выходов на улицу»,— призвали в мэрии.

Гражданам рекомендуют также не употреблять алкоголь, воздержаться от купания в водоемах в нетрезвом виде. В городе усилили контроль за состоянием пожарной безопасности. Запрещено сжигать сухую траву и бытовой мусор, разводить костры.

Под Новороссийском продолжает бушевать крупный пожар. Его площадь превысила 50 га. Эвакуировано более 500 человек, на месте тушения в Сухой Щели развернули оперативный штаб. В крае за последние несколько дней произошло также несколько других крупных лесных пожаров.

Вячеслав Рыжков

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