Товарооборот между Беларусью и Чувашией по итогам I квартала 2024 года вырос на 14,8%

Внешнеторговый товарооборот между Беларусью и Чувашией по итогам I квартала 2024 года составил 24,2 млн долларов — это на 14,8% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.

Основными драйверами роста товарооборота стали станкостроительная область и машиностроение, отметил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Чувашии. Он предложил удваивать товарооборот между республиками.

Кроме того, господин Лукашенко выделил опыт Чувашии в выращивании хмеля: «Опыт по выращиванию хмеля нам очень нужен. Если вы с нами им поделитесь, это будет очень важно». Помимо экономики рассматривается сотрудничество по гуманитарным направлениям — наука, образование, культура и спорт.

Глава Чувашии Олег Николаев, в свою очередь, отметил опыт белорусов в строительстве:

«Планируем в ближайшее время начать строительство Республиканской клинической больницы. Ваши компетенции и строительные материалы позволят нам сэкономить деньги».

Товарооборот между Беларусью и Чувашией за 2023 год составил 95 млн долларов, или 4,2 трлн руб. В сравнении с 2022 годом он увеличился на 20,4%.

За 2023 год по объему внешней торговли Беларусь заняла 2-е место среди 84 стран-партнеров Чувашии (12,9% внешнеторгового оборота республики), в том числе по экспорту — 3-е место, по импорту — 2-е место.

Среди основных товарных групп, которые экспортировались Чувашской Республикой в Беларусь: прочие химические продукты (25,3%), органические химические соединения (17,6%), кофе, чай, пряности (11,1%), электрические машины и оборудование, их части (10,8%), реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства (8,0%).

Среди товарных групп, которые импортировались из Беларуси в Чувашию, выделились: прочие химические продукты (37,5%), реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, их части (14,1%), средства наземного транспорта (11,3%), органические химические соединения (8,9%).

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»

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