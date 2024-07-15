Самый дорогой лот в новостройках Сочи стоит 169,7 млн рублей

Наиболее дорогая квартира на рынке первичного жилья Сочи оценивается в 169,7 млн руб. Это многокомнатный лот площадью 131 кв. м в Адлерском районе курорта, пишет издание «Кубанские Новости» со ссылкой на исследование агентства недвижимости.

По данным аналитиков, за шесть месяцев 2024 года средняя стоимость «квадрата» в новостройках Сочи выросла на 6,3%. Если в январе 2024 года «квадрат» стоил в среднем 410,2 тыс. руб., то в июне — 436,2 тыс. руб. Годом ранее за аналогичный срок средняя стоимость квадратного метра в новостройках Сочи снизилась на 11,82%, или на 45,6 тыс. руб.

В исследовании отмечается, что наиболее значительный рост цен на новостройки в Сочи был отмечен в 2021 году. С января по июнь в этот год первичная недвижимость на курорте подорожала сразу на 81,6%.

Ранее сообщалось, что Сочи стал одним из городов с наименьшим ростом цен на малогабаритное жилье. При этом по средней стоимости «квадрата» в квартирах площадью до 32 кв. м курорт обогнал Москву.

Вячеслав Рыжков

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