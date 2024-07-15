В Китае взлетела цена акций компании, чье название созвучно с фамилией Трампа

По сообщениям азиатских и американских СМИ, сегодня, 15 июля, на Шэньчжэньской фондовой бирже более чем на 10% подорожали акции местной компании Wisesoft Co. Название компании на китайском созвучно с фразой «Трамп одержит уверенную победу».

Подорожание произошло после неудачного покушения на господина Трампа в минувшие выходные. Ранее акции этой компании уже поднимались в цене после теледебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом, по итогам которых последний показал себя более убедительным оппонентом. В 2016 году, когда Дональд Трамп победил на президентских выборах, акции Wisesoft Co также росли в цене.

Опрошенные Bloomberg местные эксперты отмечают, что в Китае популярны названия компаний, созвучных с фамилиями американских политиков. В 2016 году акции компании с названием Yunnan Xiyi Industrial Co, которое созвучно с выражением «тетушка Хиллари», упали в цене более чем на 10% после проигрыша на выборах Хиллари Клинтон. В 2008 году цена акций компании Aucma Co, чье название на китайском созвучно с местным произношением фамилии «Обама», взлетела после победы Барака Обамы.

Евгений Хвостик