Авиазавод «Сокол» передал военным партию модернизированных МиГ-31

Минобороны РФ получило первую в 2024 году партию самолетов Миг-31, прошедших ремонт и модернизацию на нижегородском авиастроительном заводе «Сокол». По данным пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), работы по модернизации военной техники выполнены по гособоронзаказу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Перед отправкой к местам постоянного базирования самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний, которые подтвердили заданные требования.

«Модернизированные самолеты МиГ-31 обладают высокими боевыми характеристиками и способны успешно решать задачи в современных условиях»,— говорится в официальном сообщении ОАК.

Андрей Репин