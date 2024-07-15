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Авиазавод «Сокол» передал военным партию модернизированных МиГ-31

Минобороны РФ получило первую в 2024 году партию самолетов Миг-31, прошедших ремонт и модернизацию на нижегородском авиастроительном заводе «Сокол». По данным пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), работы по модернизации военной техники выполнены по гособоронзаказу.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Перед отправкой к местам постоянного базирования самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний, которые подтвердили заданные требования.

«Модернизированные самолеты МиГ-31 обладают высокими боевыми характеристиками и способны успешно решать задачи в современных условиях»,— говорится в официальном сообщении ОАК.

Андрей Репин

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