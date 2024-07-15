Мэр распорядился срочно помочь неделю работающему без воды нижегородскому приюту

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев распорядился «незамедлительно» помочь частному приюту для бездомных животных «Сострадание НН», который из-за коммунальной аварии уже неделю работает без воды. О своем решении мэр сообщил в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Подача воды прекратилась из-за разрыва труб под землей, рассказали в приюте. По словам представителей фонда, специализирующиеся на устранении коммунальных аварий службы отказываются от ремонта из-за большой загруженности или по причине того, что учреждение «не входит в их зону ответственности».

Без воды сотрудники приюта не могут мыть миски, котлы для приготовления еды и вольеры. От жары собаки залезают в посуду с лапами, вода становится грязной и начинает цвести.

Господин Шалабаев направил на место представителей районной администрации и ресурсоснабжающей организации.

Елена Ковалева