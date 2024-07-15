В Татарстане продлили штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов

В Республике Татарстан продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

С 16 по 22 июля 2023 года на территории Республики Татарстан в некоторых местах будет сохраняться высокая пожарная опасность лесов (4-й класс). В отдельных западных районах прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс).

Гидрометцентр дважды публиковал сообщение о высокой пожарной опасности лесов. Высокая пожарная опасность на отдельных территориях Республики Татарстан прогнозировалась с 2 по 8 июля и с 9 по 15 июля. Ранее степень опасности ограничивалась 4-м классом.

Пятый класс пожарной опасности в лесах является наивысшим и характеризуется тем, что пожары могут возникнуть от любого источника огня и высоких температур. Возгорания происходят мгновенно, а огонь распространяется очень быстро.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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