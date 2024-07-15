Предпринимателям в Сочи по протесту прокуратуры штраф заменили на предупреждение

В Сочи после вмешательства прокуратуры восстановлены права субъектов предпринимательской деятельности. Предпринимателям по протесту надзорного органа штрафы заменили на предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура района проверила соблюдение законодательства при производстве по делам об административных правонарушениях. Выяснилось, что при рассмотрении материалов органом государственного пожарного надзора не учтены общие положения КоАП РФ. Двух юрлиц, совершивших правонарушение впервые, обязали выплатить 600 тыс. руб. штрафов. Однако вопреки требованиям действующего законодательства в пожарном надзоре вопрос о замене наказания на предупреждение не рассматривали, отметили в прокуратуре.

Прокуратура вынесла протесты. По результатам их рассмотрения постановления о штрафах отменили, юридическим лицам объявили предупреждения.

Ранее прокуратура в Сочи вмешалась в ситуацию с жалобами на протекающие коллекторы в ЖК «Морская симфония». На вонь и нечистоты жаловались горожане и туристы. Теперь застройщик модернизирует канализационно-насосную станцию.

Вячеслав Рыжков

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