Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об автомобиле, который марка Audi решила воплотить в реальность спустя 90 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Audi Фото: Audi

Большинство участников Фестиваля скорости, который прошел в эти выходные в Гудвуде, анонсировали свои новинки заранее. Но марка Audi решила всех удивить и раскрыла секрет прямо накануне. Этим секретом оказался Auto Union Type 52 — автомобиль, разработанный в далеком 1934 году и построенный в единственном экземпляре только сегодня.

Нынче уже никого не удивишь идеей приспособить формульный болид для того, чтобы на нем, кроме пилота, могли ехать еще один два-пассажира и делать это не на треке, а на дорогах общего пользования. Ferrari F50, Mercedes-AMG One — список этот можно было бы продолжить. Но впервые такая идея пришла в голову компании Auto Union AG и конструкторскому бюро Ferdinand Porsche. Трехместный автомобиль, построенный на основе гоночного болида, но с закрытым аэродинамическим кузовом, в котором могли ехать три человека, был сконструирован 90 лет назад, но по ряду причин остался на чертежах. Вот именно эти чертежи и другие архивные документы помогли подразделению Audi Tradition и мастерской Crosthwaite & Gardner из Великобритании построить это чудо.

Все, конечно же, делалось вручную, по технологиям 1930-х, кузовные панели выстукивались вручную. Правда, кое-какие изменения сегодняшняя команда себе все же позволила. Мотор выдает 520 л. с., а не 200 л. с., которые были запланированы в 1934 году. А колесная база стала длиннее на целых 30 см. Впрочем, как говорят те, кто реализовывал проект, если бы он осуществлялся 90 лет назад, то инженеры того времени тоже вносили бы коррективы в конструкцию в процессе ходовых испытаний.

Будет минута, обязательно найдите в сети изображение Auto Union Type 52 — выглядит автомобиль просто фантастически. И сама идея в принципе отличная. Если бы у нас кто-то взялся реализовать автомобильные проекты советских дизайнеров, так и оставшиеся на бумаге, то красивых автомобилей хватило бы на огромный музей.