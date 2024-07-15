В Нижнем Новгороде локализован крупный пожар в неэксплуатируемом здании

Сотрудники нижегородского управления МЧС локализовали крупный пожар в неэксплуатируемом здании на Московском шоссе напротив нижегородского масло-жирового комбината. По данным МЧС, площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м.

Сообщение о пожаре поступило в 11:00. Пожарные подразделения направили по повышенному рангу №2. После прибытия пожарных расчетов на место, выяснилось, что горит первый этаж четырехэтажного здания.

В тушении участвовали пять звеньев газодымозащитной службы МЧС России. Погибших и пострадавших нет.

Роспотребнадзор и областной центр гигиены и эпидемиологии начали исследование атмосферного воздуха в зоне жилой застройки, расположенной рядом с местом пожара.

Андрей Репин