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обновлено 11:15

Нижний Новгород стал лидером по количеству кафе и ресторанов с летними верандами

За год на 15% выросло количество ресторанов с летними верандами в российских городах-миллионниках. Самый заметный рост произошел в Воронеже (+31% за год), Ростове-на-Дону (+30%) и Казани (+27%). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные картографического сервисе «2ГИС».

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Лидером по доле летников в общем числе заведений общепита является Нижний Новгород, где почти в каждом третьем кафе или ресторане есть летная веранда или столики на улице. Почти столько же летников в заведениях Краснодара и Казани — 29% и 28% соответственно.

Меньше всего заведений с летними верандами находится в Красноярске, их доля составляет около 5% от всех заведений общепита.

В 16 крупнейших городах России сейчас открыто около 12 тыс. летних веранд.

Андрей Репин

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