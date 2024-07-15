В Алексеевском районе завершили ремонт почти 1,5 км дороги в рамках нацпроекта

В Алексеевском районе Татарстана отремонтировали участок дороги Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай.

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом агентству «Татар-информ» сообщили в Миндортрансе РТ.

Протяженность отремонтированного участка составляет 1,464 километра, от км 10+085 до км 11+549. В ходе ремонта были удалены изношенные слои существующего покрытия. Рабочие уложили нижний выравнивающий слой и верхний слой дорожного покрытия из асфальтобетонной щебеночно-мастичной смеси.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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