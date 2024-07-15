Сочи признали лучшим городом для летних поездок с детьми

Сочи стал лидером среди отечественных направлений для семейного отдыха. Город набрал 34,9% голосов, обойдя Геленджик (15,9%) и Анапу (12,7%), сообщает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip со ссылкой на результаты опроса клиентов.

Более половины россиян (51,2%) предпочитают отдыхать на родине, тогда как 48,8% выбирают зарубежные направления. По данным исследования, среди международных курортов наиболее востребованными стали Анталья и Пицунда.

Этим летом в семейное путешествие планируют отправиться 73,1% россиян, принявших участие в опросе. Длинные каникулы продолжительностью от одной недели планируют устроить 58,4% респондентов. Большинство (54,2%) готовы потратить на отдых до 100 тыс. руб., тогда как остальные рассчитывают на более крупные суммы.

Большинство семей (67%) выбирают спокойный пляжный отдых, предпочитая проводить время у моря или бассейна. Однако треть участников опроса планируют активные мероприятия, такие как походы или велосипедные прогулки с детьми. Около 75% респондентов предпочитают останавливаться в отелях, в то время как остальные выбирают апартаменты, в том числе чтобы иметь возможность готовить самостоятельно — этой опцией пользуются 28,9% семей.

Мария Удовик

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