Завершено расследование дела бывшего начальника тыла МВД Татарстана

Следственное управление СКР завершило расследование дела сотрудников МВД Татарстана Рамиля Шакирова и Артема Мешкова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бывшие начальник тыла МВД Татарстана Рамиль Шакиров и начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД РТ» Артем Мешков обвиняются в получении взяток на общую сумму 20 млн руб.

По версии следствия, деньги передавались фигурантам за предоставление государственных контрактов на ремонт служебных автомобилей.

Обвиняемые свою вину не признают. Уголовное дело против Рамиля Шакирова и Артема Мешкова было инициировано республиканским управлением СКР в Казани еще в сентябре 2022 года.

Дело касается посредничества во взяточничестве в особо крупном размере, а также получения взяток неустановленными должностными лицами МВД РТ.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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