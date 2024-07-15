Александра Трусова возвращается в спорт

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине фигуристка Александра Трусова приняла решение возобновить профессиональную карьеру. Об этом на «Знание.Лекторий», который проходит в рамках VK Fest, рассказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда в Самаре на пятом этапе Гран-при России она заняла второе место.

«У нас в Петербурге будут контрольные прокаты, рекомендую поехать,— сказал Плющенко.— Саша Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день тренируемся, работаем. Это сенсация большая. Я доказал, что это возможно, надеюсь, что и мой спортсмен докажет».

Александре Трусовой 20 лет, помимо серебряной награды Игр 2022 года в Пекине на ее счету бронза чемпионата мира (2021), а также серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы.

Контрольные прокаты сборной России пройдут с 14 по 15 сентября. ТАСС