Минтранс поручил Шереметьево и «Аэрофлоту» ускорить предполетные процедуры

Заместитель главы Минтранса Владимир Потешкин, курирующий гражданскую авиацию, поручил аэропорту Шереметьево и «Аэрофлоту» в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров, например путешествующих с детьми, прохождение предполетных процедур. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса по итогам выездного совещания в аэропорту.

Как отмечают в Минтрансе, в условиях повышенного спроса на перевозки Шереметьево и «Аэрофлот» в плановом режиме обеспечивают полетную программу. В течение дня субботы, 13 июля, продолжительность прохождения людей через входные группы терминала «B» соответствовала общепринятой практике, в утренние часы она не превышала 15 минут, свидетельствуют просмотренные видеозаписи с камер аэропорта, говорится в сообщении министерства. Также в Минтрансе отмечают достаточное количество стоек для регистрации на рейсы и резерв. Роста числа жалоб пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта или авиакомпании не зафиксировано, говорится в сообщении.

В пресс-службе «Аэрофлота» 13 июля поясняли, что июль и август традиционно наиболее интенсивные периоды в авиаперевозках, особенно это касается выходных дней. В связи с этим авиакомпания рекомендует пассажирам заблаговременно прибывать в аэропорт не менее чем за четыре часа до рейса для своевременного прохождения предполетных формальностей. Пассажирам, путешествующим без багажа, предлагается воспользоваться услугой онлайн-регистрации и проходить сразу на предполетный досмотр. Представитель Росавиации сообщал, что на фоне роста перевозок через аэропорт Шереметьево «Аэрофлот» усилил штат сотрудников, работающих с пассажирами в терминалах «В» и «С».

По данным Росавиации, которые приводит «Интерфакс», пассажиропоток Шереметьево в 2023 году вырос на 29%, до 36,3 млн человек. Внутренний пассажиропоток увеличился на 22%, до 26,8 млн человек, зарубежный — на 51%, до 9,5 млн человек. Шереметьево считается крупнейшим аэропортом в РФ.

Анатолий Костырев