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Коммерсантъ FM
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Иван Илич близок к переходу в «Зенит»

Полузащитник итальянского «Торино» и сборной Сербии Иван Илич на следующей неделе станет футболистом петербургского «Зенита», сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Полузащитник «Торино» и сборной Сербии Иван Илич на следующей неделе прилетит в Петербург и подпишет контракт с "Зенитом". Клубы и футболист уже договорились об условиях»,— сообщил источник. По сообщениям итальянских СМИ, Илич подпишет контракт по схеме «4+1».

«В Сербии никто не сомневается, что Илич в ближайшие дни перейдет в "Зенит". Илич — классный молодой игрок, он поможет "Зениту". Думаю, что его берут на замену Венделу»,— сказал капитан белградской «Црвены Звезды» Милан Родич, отыгравший два сезона в петербургском клубе и выступавший также в Российской премьер-лиге за нижегородскую «Волгу» и самарские «Крылья Советов».

Ивану Иличу 23 года, в сезоне-2023/24 хавбек сыграл 33 матча за «Торино» в различных турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Футболист принимал участие в чемпионате Европы в Германии. На турнире он сыграл три матча, отдал одну результативную передачу.

«РИА Новости»

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