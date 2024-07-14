Транспорт назван одним из приоритетов в сотрудничестве Чувашии с Беларусью

Глава Чувашской Республики Олег Николаев назвал производство общественного транспорта приоритетным направлением сотрудничества с Беларусью. Об этом глава Чувашии сообщил в интервью Белтелерадиокомпании.

Олег Николаев отметил, что в Белоруссии отличные компетенции в производстве троллейбусов и других видов общественного, грузового и специального транспорта. Чувашская Республика совместно с уфимским троллейбусным заводом использует комплектующие белорусских партнеров.

Перспективными направлениями сотрудничества также были названы робототехника, беспилотные технологии и разработка единых цифровых платформ для транспорта и техники.

Еще одним направлением названо станкостроение. Олег Николаев подчеркнул, что производители Чувашии и Белоруссии реализуют множество технологических процессов в сфере производства станков. Их объединение позволит выйти на конечную продукцию.

Глава Чувашской Республики рассказал об этом накануне своего визита в Беларусь. В рамках поездки планируется встреча Олега Николаева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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