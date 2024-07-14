В Казани установят 35 новых светофоров за 7,8 млн рублей

До конца августа в Казани установят 35 светодиодных светофоров на сумму 7,879 млн руб. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Планируется установить светофоры типа «Т 7.2 М». Эти светофоры представляют собой мигающие светодиодные модули, которые будут размещены на новых R-образных оцинкованных опорах вместе с дорожными знаками.

Заказчиком выступает Автоматизированная система управления дорожным движением Казани. Работы должны быть завершены до 31 августа 2024.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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