В Казани установят 35 новых светофоров за 7,8 млн рублей
До конца августа в Казани установят 35 светодиодных светофоров на сумму 7,879 млн руб. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Планируется установить светофоры типа «Т 7.2 М». Эти светофоры представляют собой мигающие светодиодные модули, которые будут размещены на новых R-образных оцинкованных опорах вместе с дорожными знаками.
Заказчиком выступает Автоматизированная система управления дорожным движением Казани. Работы должны быть завершены до 31 августа 2024.
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