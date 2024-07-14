ГАИ Татарстана призвала родителей запретить детям ездить на квадроциклах

Госавтоинспекция (ГАИ) Татарстана призвала родителей не разрешать детям ездить на квадроциклах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Каждый родитель, покупая такой желанный подарок, должен в первую очередь подумать о безопасности и здоровье своего ребенка. Несовершеннолетний водитель, не владея даже элементарными знаниями правил дорожного движения, выезжает на проезжую часть, что в итоге может привести к трагедии»,— подчеркивает врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

Господин Самигуллин призвал запретить детям управлять подобными видами транспорта, так как это противоречит законодательству и, кроме того, дети не обладают необходимыми навыками.

12 июля в Сокурах Лаишевского района погиб 10-летний ребенок, управлявший квадроциклом. Квадроцикл столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии несовершеннолетний водитель скончался на месте, а его 13-летний пассажир получил травмы.

Сегодня в Верхнеуслонском районе Татарстана, в селе Теньки автоинспекторы остановили двух детей на квадроцикле: девочке-водителю 9 лет, а ее пассажиру — 11 лет. Ребенка отстранили от управления квадроциклом, а на место вызвали родителей. Все материалы, отмечают в ведомстве, будут переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»

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