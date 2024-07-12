Более 50 улиц останутся без света в Сочи

Некоторым улицам Сочи ограничат подачу электричества в выходные и первые дни недели. Временные изменения связаны с плановым ремонтом электрооборудования, сообщает МЦУ Сочи.

В выходные дни, 13 и 14 июля, с 07:00 до 19:00 подачу электричества ограничат улицам Виноградная, Клубничная, Механизаторов, Буковая, Дубовая. Ограничения также затронут улицы Открытая, Тепличная, Яна Фабрициуса 2/44 и СТ «Горный сад».

В понедельник, 15 июля, с 07:00 до 19:00 улицы Сормовская, Грушовая, Спутник, Клубная, Афипская, Брянская, Киевская, Дзержинского, Чернышевского, Герцена останутся без электричества. Ограничения также коснутся улиц Ленина, Белых акаций, Ленина, Демократическая.

Во вторник, 16 июля, с 07:00 до 19:00 подачу электроэнергии ограничат для улиц Тельмана, Сергеевская, Ивановская, Тимашевская, Шоссейный, Пермская. Полный список улиц можно найти в Telegram-канале МЦУ Сочи.

Мария Удовик

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