В аэропорту Сочи изъяли 36 тысяч килограммов горючих жидкостей с начала года

С начала 2024 года в аэропорту Сочи сотрудники службы транспортной и авиационной безопасности изъяли более 36 тыс. кг легковоспламеняющихся жидкостей, а также другие запрещенные предметы. Об этом сообщает пресс-служба сочинского аэропорта.

За первое полугодие 2024 года служба безопасности выявила и изъяла 36,8 тыс. кг легковоспламеняющихся жидкостей, 19 тыс. кг ядовитых и коррозирующих веществ, 90 колюще-режущих предметов и 22 единицы пиротехнических средств. Туристы стали ответственнее подходить к сбору багажа и ручной клади, что привело к снижению количества обнаруженных запрещенных предметов, отметили в аэропорту. Подробный список запрещенных к перевозке предметов доступен на официальном сайте аэропорта Сочи.

Сегодня, 12 июля, сотрудники службы транспортной и авиационной безопасности, самого крупного подразделения в аэропорту Сочи, отмечают свой профессиональный праздник. Лучшим инспекторам вручили благодарности от администрации города Сочи, руководства управляющей компании «Аэродинамика» и аэропорта Сочи.

Мария Удовик

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