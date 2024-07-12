На медиафорум «Вся Россия-2024» в Сочи ожидают тысячу гостей

В сентябре в Сочи состоится медиафорум «Вся Россия-2024». На него, как ожидается, приедет около 1 тыс. гостей, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Подготовку к форуму обсудили исполняющий обязанности главы Сочи Андрей Прошунин и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. В рабочей встрече также приняла участие руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова.

На оргкомитете по подготовке к форуму власти курорта намерены проработать вопросы организации мероприятия. Совместно с правоохранителями на межведомственном уровне представители мэрии отработают темы обеспечения безопасности.

«На полях форума журналисты обсудят основные тенденции в медиа. И для нас важно, что новые профессиональные стандарты для медиасферы в том числе задаются и в Сочи»,— отметил господин Прошунин.

Вячеслав Рыжков

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