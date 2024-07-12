В Сочи задержаны 54 иностранца в ходе миграционного рейда

В микрорайоне Мамайка Сочи прошел очередной рейд по миграционному контролю, в ходе которого были задержаны 54 иностранца. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

В Сочи прошел рейд по миграционному контролю, организованный участковыми и сотрудниками уголовного розыска. В результате операции задержали 54 иностранцев. Их доставили в пункт полиции для постановки на дактоучет, где граждан сфотографировали, дактилоскопировали. Информацию внесли в централизованную базу данных МВД.

Также у задержанных проверили наличие документов, подтверждающих законность их проживания на территории Сочи. Рейды проводятся регулярно, чтобы обеспечить соблюдение миграционного законодательства и правопорядка в курортном городе, отметили в полиции.

Мария Удовик

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