В Адлере модернизируют КНС из-за частых засоров

Из-за засоров в системе канализации микрорайона Чкаловский в Адлере модернизируют КНС. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

В Чкаловском районе Адлера участились изливы из коллекторов. Решетки приемных камер насосной станции ежедневно переполняются не только остатками пищи и изделиями из пластика, но и сотнями килограммов нетканого материала, средств детской и женской гигиены, кухонных тряпок, полотенец и даже простыней. С началом курортного сезона проблема усугубилась и в систему стали попадать камни, ветки и пляжная обувь, заявили на предприятии.

Система коллекторов не предназначена для приема таких предметов, что приводит к частым поломкам оборудования насосных станций. На КНС «Чкаловская» мусор уже неоднократно выводил из строя несколько агрегатов. Взамен установлены более энергоэффективные и производительные агрегаты, но и они не застрахованы от поломок.

Изливы фиксируются локально на нескольких участках улицы Просвещения, где коллекторы были рассчитаны на небольшие мощности частного сектора. Теперь здесь действуют десятки частных гостиниц, множество объектов розничной торговли и пунктов быстрого питания.

Для решения проблемы планируется модернизировать местную КНС и увеличить пропускную способность магистрального коллектора. В микрорайоне также активизируют рейды по выявлению незаконных врезок в централизованную сеть канализации и незаконных сбросов в нее.

Мария Удовик

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