В трех районных судах Пермского края могут появиться новые руководители
Квалификационная коллегия судей (ККС) Пермского края объявила об открытии вакантных должностей председателей трех районных судов и одного заместителя председателя районного суд. Информация об этом размещена на сайте ККС.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Вакантными стали должности председателей Мотовилихинского суда Перми, Краснокамского городского суда и Чернушинского районного суда. Также освободилась должность заместителя председателя Мотовилихинского суда Перми.
Поступившие заявления претендентов на эти должности будут рассмотрены 22 октября 2024 года на заседании ККС.