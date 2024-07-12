В трех районных судах Пермского края могут появиться новые руководители

Квалификационная коллегия судей (ККС) Пермского края объявила об открытии вакантных должностей председателей трех районных судов и одного заместителя председателя районного суд. Информация об этом размещена на сайте ККС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вакантными стали должности председателей Мотовилихинского суда Перми, Краснокамского городского суда и Чернушинского районного суда. Также освободилась должность заместителя председателя Мотовилихинского суда Перми.

Поступившие заявления претендентов на эти должности будут рассмотрены 22 октября 2024 года на заседании ККС.