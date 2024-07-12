«Жители и отдыхающие должны воздерживаться от использования источников открытого огня»

В начале июля в Краснодарском крае произошло несколько крупных лесных пожаров, в частности в бухте Инал, где выгорело порядка 1,2 га леса. Причина лесных пожаров — человеческий фактор. Руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев считает, что Сочи, как ни один другой курорт, находится в зоне риска.

Александр Субочев

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«Сегодня в Сочи установилась сухая и жаркая погода, что значительно увеличивает вероятность возникновения лесных пожаров. Весь город, начиная от Лазаревского района и заканчивая Адлером, подвержен риску возгораний из-за высокой концентрации лесных массивов в горах. Леса охватывают большие территории, включая Национальный парк, что делает риск пожаров актуальным во всех районах, будь то Адлерский, Хостинский или Красная Поляна. Поэтому сейчас важна постоянная готовность к чрезвычайным ситуациям по всему городу. Для этого специальные группы мониторинга регулярно обследуют территории, и при первых признаках возгорания предпринимаются оперативные меры по его тушению. Это помогает минимизировать риски и предотвратить масштабные пожары.

Для более эффективного мониторинга обстановки используются беспилотные летательные системы, которые позволяют отслеживать ситуацию с воздуха. Это помогает оперативно реагировать на возгорания и направлять силы в те районы, где риск наиболее высок. Мониторинговые группы регулярно обследуют территории и выявляют нарушения на ранних этапах, привлекая нарушителей к административной ответственности. Проводятся профилактические мероприятия, такие как сходы граждан, где разъясняются требования пожарной безопасности и важность их соблюдения. В работе также часто используют беспилотники, которые помогают заранее определить очаги возгорания и предотвратить их распространение.

Лучший способ помочь — строгое соблюдение требований пожарной безопасности как местными жителями, так и гостями города. В Сочи действует особый противопожарный режим, который включает ограничения на посещение лесов и категорический запрет на разжигание открытого огня. Жители и отдыхающие должны воздерживаться от использования источников открытого огня, даже для пикников. Важно незамедлительно сообщать в соответствующие службы о любом подозрительном дыме или небольшом возгорании.

В случае возникновения лесных пожаров добровольцы и общественные организации помогают профессиональным пожарным в их тушении. Волонтеры проходят специальное обучение и готовы к быстрому реагированию в чрезвычайных ситуациях, их помощь часто оказывается незаменимой в борьбе с огнем. Местные жители также могут обратиться в волонтерские объединения, чтобы вместе с ними бороться с возгораниями.

Но бывают ситуации, когда огонь уже распространился, а человек оказался в центре лесного пожара. В этом случае ему необходимо незамедлительно покинуть опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению огня. Если нет возможности покинуть место пожара, следует найти водоем и зайти в него, так как вода может защитить от теплового воздействия. Также рекомендуется намочить одежду, чтобы снизить риск ожогов от теплового потока. Мокрая одежда смягчает воздействие тепла и помогает избежать серьезных травм».

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