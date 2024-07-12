В ближайшие выходные температура воздуха в Сочи превысит +30 градусов

Сочи попал в список городов, где в ближайшие выходные, 13 и 14 июля, ожидается наиболее высокая температура воздуха. На курорте воздух прогреется до отметок в +30 градусов и выше, рассказали в пресс-службе «Яндекс Погоды».

В Краснодаре в субботу, 13 июля, ожидается жаркая ясная погода. Температура утром составит от +25 до +32 градусов, а днем поднимется до +33…+34 градусов. Скорость ветра достигнет 7,2 м/с. В воскресенье, 14 июля, небо также будет ясным. В утреннее время воздух прогреется до +24…+32 градусов, в дневное — до +33…+35. Ночью столбики термометров покажут +24…+29 градусов.

В исследовании сказано, что холоднее всего в ближайшие выходные будет в таких городах, как Пермь, Екатеринбург, Владивосток, Санкт-Петербург и Иркутск. Здесь температура опустится до +21…+23 градусов.

В пятницу, 12 июля, температура воздуха в Сочи составляет около +30 градусов. Морская вода у берегов курорта прогрелась до +26 градусов.

Вячеслав Рыжков

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