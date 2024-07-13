СКР выложил видео осмотра площадки, на которой был найден убитый ребенок

СУ СКР по Пермскому краю опубликовало видео осмотра места, на котором был найден чемодан с телом убитого ребенка. На нем видно, как следователь осматривает контейнерную площадку для мусора, затем идет съемка большого черного чемодана, в котором было найдено тело.

В пресс-службе СУ СКР заявили, что в настоящее время следователями территориального следственного отдела совместно со следователями-криминалистами регионального следственного управления и оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление, и личности ребенка.

Тело мальчика на вид 6–8 лет с признаками насильственной смерти, колото-резаными ранениями тела и признаками асфиксии было обнаружено сегодня утром. СУ СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В распоряжении следователей и оперативников есть несколько видеозаписей, на которых видна женщина с похожим чемоданом.