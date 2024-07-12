В Перми скорректируют три маршрута общественного транспорта

В Перми по просьбам пассажиров изменят расписание трех автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 14 июля по воскресеньям будет добавлен дополнительный рейс маршрута №53 с отправлением от конечной остановки «10-й микрорайон» в 5:40. С 15 июля вносятся корректировки на автобусном маршруте №57, это делается для удобства сотрудников НПО «Биомед». Кроме того, время движения будет скорректировано на маршруте №74.

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Кроме того, информация об актуальных изменениях размещается в группе «Пермский транспорт» «ВКонтакте» и телеграм-канале.