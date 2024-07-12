В организациях Сочи пройдут обучение более 200 участников студотрядов

Свыше 200 студентов из 15 различных отрядов России пройдут обучение на базе сочинских организаций, связанных с гостиничным и ресторанным бизнесом. Обучение будет длиться два месяца, сообщает пресс-служба администрации города.

Помимо практической работы, студенты смогут получить полезный опыт на конференциях, семинарах, выставках, а также на крупных всероссийских и международных мероприятиях и в детских оздоровительных лагерях. В рамках проекта также предусмотрены соревнования между отрядами, где участники будут бороться за звание лучших по различным направлениям.

Все студенты перед началом проекта прошли бесплатные профессиональные учебные программы. Это позволило подготовить их к предстоящей практике и дало необходимые знания для успешной работы в сфере сервиса.

Мария Удовик

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