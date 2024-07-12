В Сочи спасли девушку с козырька шестого этажа

Сегодня днем, 12 июля, в Сочи на улице Пасечная, 61 корп. 2 прохожие заметили девушку, стоящую на козырьке шестого этажа и держащуюся за бельевые веревки. Очевидцы немедленно сообщили об этом в экстренные службы по номеру 112, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в своем Telegram-канале.

По прибытии спасатели обнаружили, что дверь, ведущая к козырьку, была заперта. На шум отреагировал сосед, который впустил спасателей в свою квартиру.

Спасатели через балкон эвакуировали девушку в безопасное место. После успешного спасения девушка поблагодарила спасателей за их оперативные и профессиональные действия.

Мария Удовик

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