Встречи по проекту ПЗЗ в Сочи прошли в 62 населенных пунктах

В Сочи встречи в рамках общественных обсуждений проекта Правил землепользования и застройки провели уже в 62 населенных пунктах. Обсуждения продолжаются, сообщает пресс-служба городской администрации.

«На курорте продолжаются общественные обсуждения по проекту новых Правил землепользования и застройки. Накануне мобильные группы посетили сельские населенные пункты Хостинского и Адлерского районов»,— рассказали в мэрии.

Специалисты разъясняют гражданам детали проекта ПЗЗ и отвечают на вопросы. Во всех населенных пунктах представлены карты градостроительного зонирования проекта ПЗЗ, ведутся журналы учета посетителей экспозиции с поступившими предложениями. С документом можно также ознакомиться на сайте мэрии.

Обсуждения начались несколько дней назад. Они продлятся до 19 июля.

Вячеслав Рыжков

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