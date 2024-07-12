В Сочи задержали 41-летнего наркозакладчика из Кисловодска

Оперативники ОНК Центрального района Сочи задержали 41-летнего мужчину из Кисловодска, подозреваемого в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

У задержанного под одеждой нашли три свертка с растительным веществом. В его арендованной квартире оперативники обнаружили еще несколько пакетов с аналогичным веществом, а также готовые к сбыту пластиковые капсулы, весы и упаковочный материал. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является каннабисом общим весом более 190 гр.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств). Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram