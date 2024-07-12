В Сочи ищут «ниндзя-менеджера» с зарплатой до 740 тысяч рублей

Агентство недвижимости в Сочи ищет «ниндзя-менеджера», которому будут платить от 555 тыс. до 755 тыс. руб. на руки. Специалист должен будет заниматься консультированием и переговорами с клиентами, подбором объектов недвижимости, организацией просмотров и анализом рынка. Подборку самых востребованных и высокооплачиваемых вакансий подготовили для «Ъ-Сочи» в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

До 900 тыс. руб. сможет получить стоматолог хирург-имплантолог, которого ищет стоматологическая клиника в Сочи. От кандидата требуют высшее медицинское образование, действующий сертификат по специальности «Стоматология хирургическая» и опыт работы от двух лет. Врачу предстоит проводить приемы, составлять план лечения и работать со страховыми пациентами. На вакансию могут откликнуться и иногородние специалисты. В случае необходимости компания компенсирует расходы на переезд.

Также в Сочи ищут менеджера по лизингу (долгосрочная аренда). Специалиста ждет зарплата от 200 тыс. до 400 тыс. руб. Необходим опыт работы в активных продажах от одного года, навыки ведения переговоров и презентаций. В компании отсутствует строгий дресс-код для бэк-офиса, клиентские менеджеры могут одеваться свободно.

От 100 тыс. руб. на руки сможет получать специалист по обслуживанию бассейнов. В обязанности сервисного специалиста будут входить чистка, уборка, проверка технической части, настройка системы и ремонт. От кандидата не требуют опыт работы в этой сфере.

Мария Удовик

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