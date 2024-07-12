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«Молот» официально прокомментировал госпитализацию своего голкипера

Как сообщал «Ъ-Прикамье», игрок пермского хоккейного клуба «Молот» Егор Гуськов получил ожоги 40% тела. Инцидент произошел в Туле, на родине спортсмена.

Егор Гуськов

Егор Гуськов

Фото: ХК «Молот»

Егор Гуськов

Фото: ХК «Молот»

«Егор Гуськов в следствие бытового несчастного случая получил ожоги верхней части тела. Сейчас Егор находится в больнице и проходит восстановление под наблюдением врачей. Точный срок реабилитации пока остается неизвестным», - говорится в сообщении на сайте команды.

Вратарь Егор Гуськов известен своими достижениями в хоккее, включая победу в Кубке Глинки/Гретцки в 2019 году и Кубке Вызова того же года.

В прошлом сезоне он провел за «Молот» 12 матчей, в двух из которых сумел сохранить свои ворота «на ноль».

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